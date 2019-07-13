افتتاح مشتل بلدية الموصل بعد إعماره بتمويل من هولندا

2019/07/13 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

افتتحت

بلدية الموصل مشتلها بعد إعادة اعماره من قبل منظمة UNDP بتمويل من هولندا، بعد تدميره خلال سيطرة

تنظيم داعش على المدينة، المشتل سيوفر النباتات للجزرات الوسطية والحدائق والدوائر

الحكومية.

وقال

مدير بلدية الموصل المهندس رضوان الشهواني لـ”لنور نيوز” إن المشتل مهم

وحيوي لبلدية الموصل كان قبل 2014 مشتل عامر يوفر من 250 الى 300 الف شتلة، ويغذي

مدينة الموصل بالكامل ، الجزرات الوسطية والمساحات الخضراء ودوائر الدولة

والمواطنين”.

واضاف ” دمر هذا المشتل بعد دخول عصابات داعش،

حيث دمرت بنياته ومسقفاته الزجاجية وكل الاماكن فيه، قامت منظمة ال UNDP وبمنحة من الحكومة الهولندية باعمار المشتل

باشراف من بلدية الموصل، وعادت الحياة اليه”.

وتابع ” ستقوم البلدية بعد استلام المشتل بتوفير البذور الخاصة والشتلات المطلوبة للمدينة، وسيغذي مدينة الموصل ، حيث الفكرة لدى البلدية ان تكون جميع المساحات المفتوحة واالجزرات الوسطية مساحات خضراء”.

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