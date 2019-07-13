إحصائية: العراق استورد أقمشة وألبسة بتسعة مليارات خلال ثلاث سنوات

2019/07/13 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة في إقليم كردستان ،السبت، أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة استيراد ما تتجاوز قيمته تسعة مليارات دولار من الأقمشة والألبسة إلى العراق.

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