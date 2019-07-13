2019/07/13 | 21:24

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خلال اجتماع بحضور «عليرضا تابش» و «مهتاب كرامتي»

تعيين جائزة اليونيسف الخاصة لأفضل فيلم إيراني في مهرجان أفلام الأطفال/ مدير المهرجان يؤكد على استمرار التعاون السنوي مع اليونيسف

منصور جهانی- ستشارك منظمة اليونيسف في إيران لهذا العام طبقا لعقد وقّعته مع وزارة الثقافة الايرانية في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ 32.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان بنسخته الثانية والثلاثين، عُقد اجتماع في مؤسسة الفارابي السينمائية حضره كل من مدير المهرجان «عليرضا تابش» و «مهتاب كرامتي» سفير النوايا الحسنة لليونيسف و «بهاره يغانه فر» مديرة قسم التواصل الخاص باليونيسيف، وتم بحث تفاصيل المشاركة بمسابقة اليونيسف ضمن المهرجان وطريقة تحكيم الأفلام في هذه المسابقة.

بعد تشكيل لجنة التحكيم المستقلة لليونيسف بالتعاون مع الممثل السينمائي الإيراني الشهير «مهتاب كرامتي» وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، سيتم عرض جميع الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والمتوسطة والقصيرة في إيران للحصول على جائزة اليونيسف الخاصة خلال فعاليات المهرجان.

التعاون مع اليونيسف لتوسيع أهداف مهرجان أفلام الأطفال

من جهته قال «عليرضا تابش» مدير المهرجان في هذا الاجتماع مشيرا الى برامج المهرجان الجديدة لهذا العام: سيساعد التعاون مع منظمة اليونيسف في توسيع أهداف المهرجان بشكل كبير، بما في ذلك إنشاء سلسلة اقتصادية-ثقافية وتحديث في مجال الترفيه والتسلية للأطفال واليافعين، والذي سيتم عرضه في القسم الخاص بالمهرجان تحت عنوان “ويب سري” لهذا العام.

استمرار التعاون مع اليونيسف على طول العام

وتابع تابش: من المحتمل أن يتواصل تعاون اليونيسف مع مهرجان أفلام الأطفال والناشئين على مدار العام، ومع تنظيم فعاليات الأطفال، سيستمر هذا التعاون في الانتشار إلى مستقبل مزدهر ومفعم بالحياة لإيران والعالم.



ونظرا لأهمية مصير الأطفال الذين يعملون من سن الصغر، يجري تنفيذ برنامج مخصص لهذا العام لرؤية تجربة مشاهدة الأفلام من قبل الأطفال ضمن فعاليات المهرجان.

ونظرا إلى أهمية مصير الأطفال العمال، يجري تنفيذ برنامج مخصص لهذا العام ليشارك هؤلاء الأطفال في تجربة مشاهدة الأفلام في سياق مهرجانات أفلام الأطفال واليافعين.

من جانبه عرّج الدکتر «رائد فريدزاده» مدير القسم الدولي بالمهرجان المزمع عقده باصفهان خلال الاجتماع، على الصلة بين أقسام المهرجان المختلفة والجديدة لهذا العام من قبيل موقع الإنتاج المشترك على الانترنت، مكتبة الفيديوهات، دعوة المشترين الدوليين ولجنة تحكيم من فئة الأطفال واليافعين من عدة دول، علاوة على لجنة تحكيم دولية في قسمي الأفلام الطويلة والقصيرة والانيميشن، تشكيل جلسات تبحث موضوعات سينما الأطفال المعاصرة، إنتاج أفلام بتقنية VR، مقابلات وحوارات مع المتخصصين في سينما الأطفال واليافعين من مختلف دول العالم.

معايير اليونيسف لاختيار أفضل فيلم في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بايران على الشكل التالي:

• نظرة خاصة على أحد مسائل ومخاوف اليوم لدى الأطفال واليافعين

• الواقعية والمصداقية

• الإبداع والابتكار في السيناريو والأداء

• انسجام ووحدة الفيلم

• عدم الاستخدام التجاري لشخصية الطفل

• خال من النظرة المتشائمة والمتعاطفة مع شخصية الطفل

• خال من المشاهدة الخشنة من أجل المشاهدين الأطفال

• يحتوي على نظرة خاصة واهتمام بالأطفال المتضررين

• يحتوي على ملاحظات أخلاقية في عرض شخصية الطفل واليافع

• الاستفادة من الطفل واليافع في الفيلم من خلال شخصيات فعالة ونشطة

• رعاية الأصول الفنية (الموسيقى + النور+ التصوير+ الصوت+ المونتاج)

• أن يكون الفيلم خال من أي توجيه أو انحياز سياسي.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي ICFF في إيران بإدارة «عليرضا تابش» تنطلق من تاريخ 19 أغسطس حتى الـ26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.

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