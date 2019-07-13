السيد حسن نصر الله : الحرب على ايران يعني فتح الحرب على اسرائيل

2019/07/13 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، امس الجمعة، ان حدوث حرب أميركية على إيران يعني اشتعال المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون بمنأى في حال اندلاع حرب وأن إيران قادرة على قصفها “بشراسة وقوة”.وقال السيد نصر الله في مقابلة تلفزيونية تابعتها (ميديا نيوز) إن “ كل دولة تشارك في […]

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