روسيا ترسل وجبة جديدة من دفاعات {اس -400} لتركيا

2019/07/13 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}قالت وزارة الدفاع التركية إن روسيا أرسلت جوا شحنة جديدة من معدات الدفاع الجوي المتطورة إلى تركيا يوم السبت، استمرارا لتنفيذ صفقة ستؤدي على الأرجح إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي أن "رابع طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة مرتد الجوية قرب‭‭ ‬‬العاصمة أنقرة، بعد يوم من تفريغ ثلاث طائرات شحن ضخمة من طراز إيه.إن-124 تابعة لسلاح الجو الروسي معدات في القاعدة.وحاولت واشنطن على مدى شهور منع الصفقة، قائلة إن نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 لا يتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.



وتقول أيضا إنه إذا تم نشر نظام إس-400 بالقرب من مقاتلات إف-35 الأمريكية، التي تشتريها تركيا وتساعد في صنعها، فسوف يقوض دفاعات هذه المقاتلة الشبح.وهدد مسؤولون أمريكيون باستبعاد أنقرة من برنامج إف-35 إذا تسلمت نظام إس-400، وقالوا إنها ستواجه أيضا عقوبات بموجب قانون أمريكي يهدف لمنع الدول من شراء عتاد عسكري من روسيا.انتهى

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