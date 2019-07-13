بالصور.. عرض نادر للأحذية القديمة الخميس المقبل

2019/07/13 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يبدأ مزاد "سوثبيز" على الإنترنت 100 زوج من الأحذية النادرة، ومنها حذاء من ماركة نايك "Moon shoe"،الخميس المقبل ويستمر حتى 23 تموز الجاري، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 160 ألف دولار بما يعادل 9.1 مليون جنيه مصري، وفقا لموقع CNN الأمريكي.

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