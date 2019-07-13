المنتجات النفطية تعلق على موضوع ضبط بطاقات وقودية في نينوى

2019/07/13 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

رد مدير فرع نينوى للمنتجات النفطية فلاح قنديل، اليوم السبت، على بيان هيئة النزاهة بشأن ضبط خمسة عشر الف بطاقة مزورة في الفرع،

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