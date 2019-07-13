2019/07/13 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاعتداء على ضابط ..وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاعتداء على ضابط ..وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاعتداء على ضابط ..وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).