2019/07/13 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC رد ألبرتو بالومار، المحامي الخاص باللاعب أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة على بيان نادي اتلتيكو مدريد بخصوص انتقال موكله.وقال بالومار عبر إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، إنه “لإثبات وجود عقد مبدئي قد وقع بين برشلونة وجريزمان، يجب أن يمتلك أتلتيكو مدريد دليل أقوى من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محامي جريزمان: سنرد بقوة على بيان أتلتيكو مدريد المركز الخبري الوطني.

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