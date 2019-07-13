موغريني: الاتحاد الأوروبي يؤيد تماماً مقترحاً عراقياً لعقد مؤتمر إقليمي لخفض التوتر في منطقة الخليج

2019/07/13 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موغريني، السبت، إن الكتلة الأوروبية تؤيد تماما مقترحا عراقيا لعقد مؤتمر إقليمي وسط توترات متزايدة في منطقة الخليج.

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