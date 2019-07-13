رسول لواع: مستمرون بملاحقة فلول عصابات داعش في جميع قواطع المسؤولية ولن نتوقف

2019/07/13 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إننا "مستمرون بملاحقة فلول عصابات داعش في جميع قواطع المسؤولية ولن نتوقف الى ان يتم استئصال هذه الغدد السرطانية".

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