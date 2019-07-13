ما هي نتائج لقاء موغيريني مع صالح وعبد المهدي؟

2019/07/13 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح ان العراق يحرص عبر علاقاته الدولية على إرساء السلم والاستقرار وتهدئة الأزمات، في المنطقة والعالم .من جانبه اكد رئيس مجل...

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