بيجي المنكوبة.. عشرات الآلاف من المنازل مازالت مدمرة

2019/07/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد المتحدث باسم #شيوخ_عشائر محافظة #صلاح_الدين #مروان_الجبارة، اليوم السبت، وجود عشرات الآلاف من المنازل مازالت مدمرة في قضاء #بيجي، فيما وجه رسالة عاجلة إلى الجهات الحكومية.[…]

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