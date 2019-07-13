شاهد .. وساطة العراق بين طهران وواشنطن تزيح شبح الحرب من الطريق

2019/07/13 | 21:36

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وساطة العراق بين طهران وواشنطن تزيح شبح الحرب من الطريق

مع الترقب الذي يسود المنطقة والعالم بسبب العلاقة المتوترة بين طهران

وواشنطن يبرز دور بغداد في اخذ دور الوساطة لفك الأزمة بين الطرفين ،

زيارة موغريني الأخيرة ليست بعيدة عن سابقها التي تحاول ان تبعد شبح

الحرب وتقنع ايران عبر وساطة بغداد بالتفاوض..تقرير : جعفر الناصري

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