الياسري يوجه بسحب حماية محافظ واسط بعد الاعتداء على ضابط في الداخلية

2019/07/13 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بسحب الحماية من محافظ واسط محمد المياحي بعد اعتدائه على ضابط بإحدى السيطرات.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “وزير الداخلية وجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد ان اعتدى على احد الضباط خلال الواجب في […]

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