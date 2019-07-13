السيطرة على حريق مركز تجاري في أربيل بعد 5 ساعات من اندلاعه

2019/07/13 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل، اليوم السبت، ، في مستودع مركز ” ACE ” التجاري بأربيل، قبل أن يتم إخماده عقب اندلاعه بخمس ساعات.ونقلت شبكة رواداوعن شهود عيان قولهم, ان الحريق حدث أولاً في الجانب الخلفي من المستودع ليطاله بعد ذلك، ويوقع أضراراً مادية كبيرة في المستودع الذي يقع بالقرب من محكمة الاستئناف”./انتهى

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