العبادي: قاسم سليماني يتدخل بالقرارات السياسية بطلب من قادة الكتل (فيديو)

2019/07/13 | 22:13

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس ائتلاف انصر حيدر العبادي، السبت، ان الكتل السياسية هي من تطلب من الاخرين التدخل في القرارات التي تخص الحكومة العراقية.

وقال العبادي في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "لو ان قادة الكتل السياسية تطلب من قاسم سليماني والسعودية والولايات المتحدة الامريكية، عدم التدخل في الشأن العراقي لاحترموا هذا القرار وعاملوهم نداً لند".

وأضاف ان "الكتل السياسية هي من تطلب من دول الجوار والاخرين التدخل في تشكيل الحكومة وصناعة القرار الذي يخص العراق".

بغداد اليوم - كركوك

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بغداد اليوم – بغداد

قد يصعب ان تتكهن بشكل هيئتك شخصياً او كيف تبدو ملامح وجه فنان او رياضي او حتى سياسي بعد 20 عاما، تقنية "الذكاء الإصطناعي" التي وفرتها التكنولوجيا اتاحت امكانية رؤية وجه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وهيئة مسع

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كشفت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، حقيقة تقديم قائدها استقالته بسبب اعتداء المحافظ على أحد الضباط.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الانباء التي تداولتها بعض الصفحات الوهمية عبر شبكة الت

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