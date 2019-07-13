2019/07/13 | 22:14

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#عاجل: وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من مبنى محافظة واسط على خلفية إعتداء المحافظ على أحد الضباط

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