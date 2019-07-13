الشيخ قيس الخزعلي يدعو محافظ كربلاء لتقديم افضل الخدمات للاهالي

2019/07/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالنجف الأشرف اليوم السبت، محافظ كربلاء المقدسة الجديد السيد نصيف جاسم الخطابي.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في محافظة كربلاء المقدسة، وخطوات الإدارة الجديدة لمحافظة كربلاء للنهوض بواقع المحافظة في المرحلة القادمة.وبارك الشيخ الامين للمحافظ الجديد، إنتخابه للمنصب مُتمنياً له

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