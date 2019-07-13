2019/07/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على أهمية الاستفادة من التجارب الاوروبية بإعادة إعمار المدن المحررة.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته كالة صدى، ان “صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ب‍بغداد الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني”.وشدد صالح خلال اللقاء، على “ضرورة العمل المشترك لتجنيب شعوب المنطقة ويلات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة اعمار المدن المحررة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة اعمار المدن المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة اعمار المدن المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).