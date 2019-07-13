2019/07/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن القبض على متهم احتجز عائلته داخل المنزل تحت تهديد السلاح في قضاء الغراف.وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد استحصال الموافقات الأصولية توجهت قوة من مركز شهداء الغراف لمداهمة احد المنازل بقضاء الغراف شمال مدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مخمور احتجز عائلته تحت تهديد السلاح في ذي قار وكالة خطوة برس.

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