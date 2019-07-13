روسيا: منظومة “إس-400” ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا

2019/07/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن منظومة “إس-400” للدفاع الجوي، ستظهر في المستقبل القريب في دول أخرى أيضا.وقال سلوتسكي اليوم في مقابلة عبر قناة “RT” الروسية، وتابعته /المعلومة/، تركيا هي أول الدول.وبالتأكيد ستظهر المنظومة في المنطقة بالإضافة إلى أسلحة حديثة روسية.سوف نتعاون عن كثب وحجم هذا […]

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