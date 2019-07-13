2019/07/13 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن منظومة “إس-400” للدفاع الجوي، ستظهر في المستقبل القريب في دول أخرى أيضا.
وقال سلوتسكي اليوم في مقابلة عبر قناة “RT” الروسية، وتابعته /المعلومة/، تركيا هي أول الدول.
وبالتأكيد ستظهر المنظومة في المنطقة بالإضافة إلى أسلحة حديثة روسية.
سوف نتعاون عن كثب وحجم هذا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: منظومة “إس-400” ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال سلوتسكي اليوم في مقابلة عبر قناة “RT” الروسية، وتابعته /المعلومة/، تركيا هي أول الدول.
وبالتأكيد ستظهر المنظومة في المنطقة بالإضافة إلى أسلحة حديثة روسية.
سوف نتعاون عن كثب وحجم هذا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: منظومة “إس-400” ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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