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روسيا: منظومة “إس-400” ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا


روسيا: منظومة “إس-400” ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا
2019/07/13 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن منظومة “إس-400” للدفاع الجوي، ستظهر في المستقبل القريب في دول أخرى أيضا.

وقال سلوتسكي اليوم في مقابلة عبر قناة “RT” الروسية، وتابعته /المعلومة/، تركيا هي أول الدول.

وبالتأكيد ستظهر المنظومة في المنطقة بالإضافة إلى أسلحة حديثة روسية.

سوف نتعاون عن كثب وحجم هذا […]

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