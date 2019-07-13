النائب السهلاني يعزي بالذكرى السنوية لشهداء بدر الظافر والعراق

2019/07/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… عزا رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيباية الدكتور وليد السهلاني، مساء اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء قادة بدر الظافر والعراق في تحرير الارض والعرض من داعش الفساد والارهاب .وجاء في نص التعزية التي حصلت عليها / بدر نيوز/ إن: ” استذكار الشهداء الابرار … ما هو إلا تكريم لارواحهم ، وعرفان بما […]

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