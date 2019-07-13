2019/07/13 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التربية وكالة، قصي السهيل، اليوم السبت ،عن موعد اعلان نتائج الامتحان النهائي للسادس الاعدادي.وقال السهيل في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” اليوم تنتهي الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول 2018/2019 ،ومن دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر”، مبينا أن” الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تحدد موعد اعلام نتائج امتحانات السادس الاعدادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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