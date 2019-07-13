2019/07/13 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القبض على عصابة وسراق في مناطق مختلفة بالعاصمة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “وردت معلومات الى مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة محل صناعي في منطقة الشيخ عمر، على الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة وسراق في مناطق مختلفة بالعاصمة وكالة خطوة برس.

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