وزير الداخلية يسحب الحماية من محافظ واسط

2019/07/13 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم السبت، بسحب الحماية من محافظ واسط محمد المياحي بعد اعتدائه على ضابط بإحدى السيطرات.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير الداخلية وجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد ان اعتدى على احد الضباط خلال الواجب في

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