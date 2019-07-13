مشيدا بمهنية لجنة الخبراء.. اتحاد كرة اليد يفتح حساباً مصرفياً

2019/07/13 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد سلام عواد، انه تمت مناقشة المنهاج السنوي للاتحاد مع لجنة الخبراء المنبثقة من اللجنة الخماسية وفق

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