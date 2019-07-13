فيس آب.. خبراء يحذرون من تطبيق

2019/07/13 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقبل مستخدمو الإنترنت، على تطبيق شائع هذه الأيام يدعى "فيس آب" (Face App)، حتى يحولوا ملامح وجوههم إلى هيئة شابة أو متقدمة في

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