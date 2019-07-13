34% نسبة النجاح في امتحانات الدراسة المتوسطة !!

2019/07/13 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … لم نستغرب أبدا ما أعلنته وزارة التربية حول نسبة النجاح للدراسة المتوسطة في الدور الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 لأنه نتاج الإجراءات التربوية و التعليمية والإدارية التي يشهدها قطاع التربية بمختلف العناصر من المدخلات والعمليات وما تواجهه من صعوبات وما تتخلله من تعقيدات في بيئتها الداخلية والخارجية […]

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