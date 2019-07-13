2019/07/13 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت تركيا، اليوم السبت، الشحنة الثانية من مكونات أنظمة الدفاع الجوي الروسية أس-400، وفقا لوزارة الدفاع التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتسلم الشحنة الثانية من مكونات منظومة الدفاع الجوي الروسية أس -400 ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تتسلم الشحنة الثانية من مكونات منظومة الدفاع الجوي الروسية أس -400 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).