2019/07/13 | 22:38

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ظريف: ايران ستواصل تصدير نفطها في جميع الظروف

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، أن ايران

ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف، مطالبا بريطانيا الافراج عن ناقلة

النفط الايرانية، وأن تحترم استقلالية السلطة القضائية.وأجرى وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت، اتصالا هاتفيا مع محمد جواد

ظريف، أكد فيه حق ايران في تصدير نفطها، وأعرب عن قلقه من ازدياد

التوتر في المنطقة، معربا عن امله بأن تؤدي نتائج التحقيقات القضائية

والحقوقية في جبل طارق الى الافراج بأسرع ما يمكن عن ناقلة النفط

"غريس1" والتي كانت تحمل النفط الايراني.وفي هذه المحادثات الهاتفية، أكد وزير الخارجية الايراني على أن الحظر

النفطي الاميركي على ايران غير قانوني، وقال: ان الجمهورية الاسلامية

الايرانية ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف.وأشار ظريف الى الوجهة القانونية لناقلة النفط "غريس1" في شرق البحر

المتوسط، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي الذي عارض دوما فرض الحظر

الاميركي خارج الحدود، لا يمكنه ان يقدم على هكذا اجراء، وعلى الحكومة

البريطانية ان تتخذ التمهيدات اللازمة بسرعة لإنهاء الاحتجاز غير

القانوني لناقلة النفط الايرانية.

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