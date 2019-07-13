إيران لبريطانيا: سنصدر النفط تحت أي ظروف ويجب الإفراج عن سفينتنا بأسرع وقت

2019/07/13 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لنظيره البريطاني، جيرمي هانت، أن إيران ستواصل تصدير النفط تحت أي ظروف، داعيا لندن لإنهاء أزمة ناقلة النفط الإيرانية بأسرع وقت.وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته مساء السبت، أن ظريف قال لهانت، خلال مكالمة جرت بينهما اليوم، إن ناقلة النفط الإيرانية “Grace 1″، المحتجزة

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