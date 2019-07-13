2019/07/13 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تعرّض الشهيدين مار بهنام وأخته سارة إلى تفجير ضريح مار بهنام منذ دخول عصابات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والعبث بآثار الدير وممتلكاته، ومن المفرح بأنّ عصابات التنظيم لم تصل إلى المخطوطات التي خبّأها مجموعة من الرهبان خلف علّية تم غلقها بالبناء الصلد أثناء تقدّم جحافل التنظيم.فجّر تنظيم الدولة الإسلامية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبّة دير مار بهنام التاريخي بعد أن فجّرها داعش، منظمة فرنسية تسلّم مفتاح القبة لراعي الدير) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبّة دير مار بهنام التاريخي بعد أن فجّرها داعش، منظمة فرنسية تسلّم مفتاح القبة لراعي الدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).