2019/07/13 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QQTa2vRD2PA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الاعتداء على ضابط .. محافظ واسط يتحدث عما حصل في السيطرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الاعتداء على ضابط .. محافظ واسط يتحدث عما حصل في السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).