النائب الموسوي يعزي بالذكرى السنوية لشهداء بدر الظافر والعراق

2019/07/13 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيباية المهندس حامد الموسوي ، اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء قادة بدر الظافر والعراق في تحرير الارض والعرض من داعش الفساد والارهاب وأكد الموسوي على ان الشهيد نجمة الليل التي ترشد من تاه عن الطريق، وتبقى الكلمات تحاول أن تصفه ولكن هيهات ان تصفه لانه شخص الذي […]

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