أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى :(إتّخذ يتخذ )( 2 ):إتّخاذ الشيطان وليا من دون الله جل وعلا :

2019/07/13 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى :(إتّخذ ـ يتخذ )( 2 ):إتّخاذ الشيطان وليا من دون الله جل وعلا :أولا : الفاطر جل وعلا بين ( خلق ) و ( فطر ) 1 ـ ( خلق ) يفيد الخلق من خلق سابق أو الخلق بعد بعد خلق أو ( الجعل ).قال جل وعلا : ( خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ-;- يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا ......

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