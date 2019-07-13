عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (11)

2019/07/13 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح التعليم التلقيني وصنمية النص يصوغان شخصية بليدة جامدة غير قادرة على التفكير المبدع والخلاق وبنفس الدرجة ترفض بطبيعتها اي فرصة للتفكير خارج الصندوق وصنمية النص تقود صاحبها الى صنمية صاحب النص وتقديسه وهو ما وضحته تفصيلا في كتابي " العرب بين الشخصنة والجتمعة " مفصلا ذلك في الجزء الاول من الكتاب والمعنون ب " العرب بين شخصنة المسائل ومسألة الشخوص " ذلك ان الصنمية تتأتى اصلا من نظام التعليم التلقيني ال......

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