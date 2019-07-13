مدير مطار النجف يعتدي على معاونه امام المسافرين

2019/07/13 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف معاون مدير مطار النجف عماد الزاملي، عن الاعتداء عليه بالضرب من قبل مدير المطار الجديد عيسى الشمري.

وقال الزاملي في تصريح صحفي ان" سبب تصرف المدير الجديد هو سؤالي له ومحاولة الحديث معه"، مبينا ان" سلوك الشمري معروف بعدم الالتزام ولا يتصف بالأخلاق منذ ان كان يعمل مديرا للمطار في 2010، وقد طرد في 2014 نتيجة لفضيحة مالية وفساد تتعلق بسلب [5] ملايين دولار من دون سند قانوني".وأضاف ان" الشمري يريد نقل مكتبي وسحب صلاحياتي وتغيير منصبي وانا اعمل في المطار منذ 10 سنوات، لم اعترض على إجراءاته بل حاولت الكلام معه، فرفض وباشر بضربي امام جميع المسافرين والموظفين".

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