حماس: وفد من الأمم المتحدة سيزور غزة لبحث رفع الحصار

2019/07/13 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت حركة “حماس”، السبت، أن وفودا قطرية وأممية ستزور قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن “الأيام القادمة ستشهد زيارة وفود قطرية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة”.وأوضح القانوع […]

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