هذا العام الاعلى معدلاً في تعطل تطبيقات

2019/07/13 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ “فيسبوك” تعرضت لأعطال كبيرة “غير متوقعة” في الفترة الأخيرة، ما أثار حيرة مليارات المستخدمين حول العالم.

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