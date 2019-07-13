تهافت ( الشحرور)

2019/07/13 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعة العطواني

القسم الاول

يبني الدكتور محمد شحرور نظريته الاسلامية على اساس ( نسف) لحديث الرسول الاعظم والتراث الاسلامي، لانها ( مليئة) بالدس والتزوير، وانها جاءتنا من

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