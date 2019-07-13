2019/07/13 | 22:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جمعة العطواني
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القسم الاول
يبني الدكتور محمد شحرور نظريته الاسلامية على اساس ( نسف) لحديث الرسول الاعظم والتراث الاسلامي، لانها ( مليئة) بالدس والتزوير، وانها جاءتنا من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهافت ( الشحرور)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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