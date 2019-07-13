نائب: نسبة النجاح في الدراسة المتوسطة صادمة والخلل في البيئة الدراسية وطرائق التدريس

2019/07/13 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكد عضو مجلس النواب آراس حبيب ، اليوم السبت، أن نسبة النجاح في الدراسة المتوسطة صادمة، مبيناً أن الخلل يكمن في البيئة الدراسية وطرائق التدريس التي لا تنتمي الى القرن الحادي والعشرين.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “صدمت مثل سواي من ملايين العراقيين آباء ومسؤولين بشأن نتائج الدراسة […]

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