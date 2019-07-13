2019/07/13 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hc5ZjI3azIU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجالس الخدمة .. ذي قار - 2019/7/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجالس الخدمة .. ذي قار - 2019/7/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).