2019/07/13 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wgRRGdmZsDU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيخ عشيرة السودان في البصرة عمار الصيهود يتحدث عن الفصل العشائري الاخير وعدم اخذ اية اموال مجحفة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيخ عشيرة السودان في البصرة عمار الصيهود يتحدث عن الفصل العشائري الاخير وعدم اخذ اية اموال مجحفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).