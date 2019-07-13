وفاة حارس مرمى في الأرجنتين بعد تصديه لركلة جزاء

2019/07/13 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لقي حارس مرمى حتفه بعد إصابته بسكتة قلبية إثر تصديه لركلة جزاء خلال مباراة محلية في الأرجنتين.

وبحسب صحيفة "كاراوتا الإلكترونية" الأرجنتينية، فقد تلقى

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