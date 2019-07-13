رسميا: الحسين يهبط الى الدرجة الأولى

2019/07/13 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط فريق الحسين رسميًا لدوري الدرجة الأولى بخسارته، اليوم السبت، أمام الزوراء بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الصدر.

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