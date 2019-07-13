هندية تضع أول مولود في حج هذا العام

2019/07/13 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقوا على تسميته بـ " أحمد المدينة".

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