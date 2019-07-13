السوداني عن منهاج اغلب الوزارات في الدولة

2019/07/13 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، السبت، ان منهاج أغلب الوزارات هو استبعاد الكفاءات والخبرات من المهنيين، متسائلا بالقول "أي إصلاح هذا؟".

وكتب السوداني في تغريدة على "تويتر" اليوم ، انه "لا يزال استبعاد الكفاءات والخبرات من المهنيين منهجا في أغلب الوزارات، على الرغم من وصول ملاحظاتنا إلى أصحاب القرار".وأضاف بالقول "فأي إصلاح هذا؟؟ وأي بناء لمؤسسات الدولة في ظل السياسات الخاطئة تلك؟".

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