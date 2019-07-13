الرئيس العراقى يؤكد ضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبى

2019/07/13 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح،يوم السبت، ضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي؛ لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن القض...

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