2019/07/13 | 23:40

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الحكمة تدعو للمظاهرات ومجلس البصرة يحذر منها

حذر مجلس محافظة البصرة، السبت، من الدعوة لمظاهرات ، الجمعة ، في

المحافظة، مبينا ان التظاهرات انحرفت والدعوات السياسية لها تخل بأمن

البصرة.وقال عضو المجلس نشأت المنصوري في تصريح ان “الجميع ساند للتظاهرات

العفوية للمواطنين ومطالبهم بخصوص الخدمات وفرص العمل”.واضاف ان “الدعوات للتظاهر من قبل جهات سياسية مرفوضة كونها تخل بامن

البصرة”، مشيرا الى ان “المحافظة بالضد من اي تجمعات او دعوات للتظاهر

من قبل الأحزاب في البصرة والادعاء بأنها عفوية”.وافاد ان “المظاهرات خرجت عن مسارها وانحرفت بعد ان عملت بعض الجهات

السياسية على ركوبها وتدعو لها علنا”.ودعا تيار الحكمة، اليوم السبت، الى تظاهرة مليونية في البصرة

الجمعة المقبلة وسط تحشيد لها من قبل قيادات بتيار الحكمة.

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